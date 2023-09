Equipes da Delegacia de Canindé de São Francisco, com apoio do 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM), prenderam o investigado pelo duplo homicídio ocorrido na noite da última terça-feira, 12, em Santana do Ipanema, cidade de Alagoas. Ele foi preso nessa quarta-feira, 13, no bairro Beira Rio, no município canindeense.

De acordo com as investigações, as vítimas, que estudavam na zona urbana de Santana do Ipanema, estavam dentro de um transporte escolar, para retornarem para casa, quando um homem teria pegado uma carona no veículo. Mas, supostamente incomodado com o barulho e as risadas dos estudantes, atacou os irmãos a facadas.

Ainda segundo as investigações, no momento do ataque, o motorista parou o veículo escolar e os outros estudantes fugiram correndo. Um dos irmãos morreu ainda no local. Já o o outro chegou a ser socorrido, levado para um hospital em Santana do Ipanema, mas também não resistiu e faleceu.

Após receber uma denúncia anônima sobre o crime, a Delegacia de Canindé de São Francisco, iniciou as diligências. Após confirmar a veracidade dos fatos, solicitou o apoio do 4º BPM. Em ação conjunta, foi feita a prisão do investigado.

O preso foi encaminhado à Polícia de Alagoas, onde permanecerá à disposição da Justiça, para que sejam tomadas todas às medidas cabíveis ao caso.