Na tarde desta quarta-feira, 13, as equipes da Polícia Civil de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida prenderam em flagrante um homem de 25 anos pelo crime de tráfico de drogas. O investigado é ex-presidiário.

Após denúncias sobre tráfico, a Polícia Civil passou a investigar o suspeito e descobriu que ele comercializava drogas no município de Ribeirópolis. No dia de hoje, em operação policial, o homem foi abordado em via pública, na cidade de Ribeirópolis, enquanto usava um mototáxi.

Na ação, o suspeito foi flagrado com um tablete de substância semelhante à maconha. O homem foi preso em flagrante e será apresentando em audiência de custódia.

Em caso de conhecimento sobre crimes na região de Ribeirópolis, disque 181. A Polícia Civil garante o sigilo total da fonte.