Ação conjunta prende padrasto que torturou criança no interior de SE

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou no cumprimento do mandado de prisão de Valter Muniz Santos Filho. Ele é investigado por torturar uma criança de um ano e oito meses. A ação policial ocorreu nesse sábado (24), na Zona Rural de Ribeirópolis.

Conforme as investigações, Valter Muniz, que já havia respondido por roubo quando era menor de idade, era padrasto da vítima e a estava torturando.

O delegado Gregório Bezerra, responsável pelo caso, informou que a Polícia Militar foi acionada em razão de denúncias e o suspeito se evadiu no momento da chegada dos policiais.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A Polícia Civil colheu provas e representou pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pelo plantão do Judiciário com o parecer favorável do Ministério Público. Ele já encontra-se à disposição da Justiça.