Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Rosário do Catete resultou no cumprimento de prisão preventiva de um homem de 49 anos, suspeito por praticar estupro de vulnerável durante um período de cinco anos. A detenção ocorreu na tarde desta terça-feira, 1º, no município rosarense.

Segundo as investigações, o suspeito teria abusado da vítima dos 12 aos 16 anos, sempre com emprego de força, mediante violência e grave ameaça de morte, sendo que a intimidação também era direcionada à mãe da jovem.

Além disso, o suspeito teria ciúmes da vítima, interferindo no seu modo de se vestir e proibia-a de namorar e ir às festas. Em um situação, inclusive, o investigado expulsou um namorado dela de dentro de casa e ofereceu a quantia de R$100,00 para que ela terminasse o relacionamento. Na época que se iniciaram os abusos, o homem tinha 37 anos.

Na sentença de primeiro grau, o suspeito foi condenado a 16 anos, três meses e 27 dias de reclusão, por estupro de vulnerável, e um mês e quatro dias de detenção pelo crime de ameaça. Ao saber que estaria sendo investigado, o homem teria dito que, caso fosse preso, quando saísse, mataria a mãe e a vítima.

Diante desse fato, foi decretada a prisão preventiva, pois o suspeito abusou do direito de liberdade em detrimento das vítimas e da coletividade, violando os direitos de propriedade e segurança pública.

Outras prisões

A Polícia Civil, em conjunto com demais forças policiais, já prendeu 40 suspeitos em Rosário do Catete, desde outubro de 2022, sendo 10 investigados por estupro de vulneráveis.