Policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM) prenderam duas mulheres e um homem em flagrante por tráfico de drogas na cidade de Japaratuba, no último dia 9. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira, 10. Ao todo, foram apreendidas 650 gramas de maconha.

De acordo com as informações policiais, durante rondas pela localidade, um homem foi visto em atitude suspeita. Ao perceber a presença da polícia, ele fugiu em direção a um aprisco de ovelhas e a um galinheiro no quintal de uma casa. Mas, ele foi contido.

Na abordagem policial, foram encontrados com o suspeito 17 papelotes de maconha. Ele informou que a droga é para venda e disse que havia mais entorpecentes dentro da geladeira de um imóvel da região.

Os policiais seguiram para o local indicado. Na casa, havia uma mulher, também com comportamento suspeito. Ela autorizou a entrada no imóvel e entregou a droga, sendo um tablete e cinco papelotes de maconha.

Os suspeitos disseram ainda que a droga era entregue por uma terceira pessoa. Eles indicaram o endereço do suspeito. Lá, havia uma outra mulher. Ela autorizou a entrada, mas havia dispersado uma quantidade no banheiro.

Ainda neste segundo imóvel, os policiais apreenderam mais um tablete e outra quantidade de maconha. Diante dos fatos, os três presos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia.