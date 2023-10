Em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, mais de R$ 15 mil foram devolvidos a uma vítima de furto na cidade de Ribeirópolis. Como resultado da ação policial, uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante pelo crime de furto qualificado.Caso ocorreu nessa segunda-feira, 2.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, com as imagens de câmeras de segurança da casa da vítima foi possível identificar a suspeita, que foi localizada pela Polícia Militar, ainda com parte da quantia subtraída.

“E a Polícia Civil efetuou diligências e recuperou o restante do montante totalizando uma quantia de mais de R$ 15 mil”, acrescentou o delegado Gregório Bezerra.

A presa se encontra à disposição da justiça e será apresentada em audiência de custódia. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).