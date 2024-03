Uma operação conjunta entre a Delegacia de Boquim e o Batalhão de Ações Táticas do Interior (BPati) resultou na prisão de uma mulher e na apreensão de arma de fogo e drogas na cidade de Boquim, Região Sul de Sergipe. O fato ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira, 7.

Segundo informações policiais, os militares do BPati apoiavam policias civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão no Centro da cidade. Na ação policial, os moradores da residência resistiram à ação e foi necessária uma entrada tática no imóvel.

Ainda segundo as informações, um dos suspeitos tentou fugir pelo fundo do imóvel e atirou contra os policiais. Em confronto, o suspeito foi atingido, socorrido,e levado rapidamente para o hospital da cidade, mas não resistiu. Com ele, foi encontrado uma revólver calibre .32 com cinco munições, sendo duas deflagradas.

Uma mulher foi presa na casa, onde foram apreendidos crack, uma quantia em dinheiro e duas motos. Ela confessou que vendia as drogas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Boquim para procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE