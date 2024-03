Na tarde da última quarta-feira, 07, a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas no município de Propriá. Segundo a Delegacia Regional de Propriá, que esteve à frente da ação, as investigações tiveram início após o recebimento de informes através do Disque-Denúncia (181).

Desta forma, a Polícia Civil foi até as residências dos suspeitos averiguar a procedência dos relatos. No primeiro local, foi encontrado cerca de meio quilo de substância semelhante à maconha e, em outra casa, apreendidos aproximadamente 300 gramas de material análogo à cocaína.

Com as detenções, a dupla foi levada à delegacia local. Outros delitos na região propriaense podem informados à polícia através do Disque-Denúncia (181), lembrando que o sigilo do (a) denunciante é garantido.