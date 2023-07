Em ação integrada, as Polícias Militar e Civil localizaram e conduziram à delegacia dois envolvidos em furtos praticados na zona rural de Itabi. As ações ocorreram na manhã desta quarta-feira, 12, no município itabiense.

Segundo informações policiais, na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil de Itabi localizou e apreendeu um adolescente envolvido num ato infracional de furto contra uma fazenda da região. Na ocorrência, uma pistola 9mm, dois carregadores e um notebook subtraídos da propriedade foram recuperados.

Após a apreensão, foi solicitado o apoio da guarnição do Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Itabi, para a condução do menor à Delegacia de Graccho Cardoso. A PM prontamente atendeu ao chamado, também atuando no encaminhamento do apreendido à unidade da Polícia Civil de Graccho Cardoso.

Após essa ação, os policiais militares voltaram a Itabi e iniciaram as buscas pelo segundo participante do furto. Durante as rondas, uma condutora, posteriormente identificada como irmã do suspeito procurado, solicitou a parada da viatura e afirmou que seu irmão estaria no banco traseiro do carro, e que tinha interesse de se entregar à Justiça.

Assim, o homem foi detido e também conduzido à Delegacia de Graccho Cardoso, onde foram tomadas as providências cabíveis ao caso.