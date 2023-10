Nessa segunda-feira, 24, após a Polícia Civil concluir as investigações sobre uma tentativa de latrocínio ocorrida no município de Canindé de São Francisco, a Polícia Militar prendeu o investigado na cidade de Itabaiana. Durante a ação na cidade serrana, foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

O crime aconteceu no dia 7 de julho deste ano, em Canindé, quando o homem invadiu uma propriedade no município do Sertão sergipano. Segundo relatos, o casal de moradores acordou com o barulho e, ao verificar a situação no imóvel, foi atacado pelo invasor com uma faca. As duas vítimas acabaram sendo feridas e o suspeito conseguiu fugir da localidade.

As vítimas denunciaram a ação criminosa e a Polícia Civil identificou o suspeito, durante trabalho investigativo, com auxílio de câmeras de segurança.

A partir daí, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do invasor, a qual foi cumprida no dia de ontem, 23, pela Polícia Militar, em Itabaiana. Em interrogatório, o preso confessou o crime e alegou ter cometido o ato criminoso motivado por um vício.