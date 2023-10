Na manhã desta terça-feira, 24, foi divulgado pela Delegacia Regional de Carira o cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo crime de tentativa de homicídio, ocorrido no dia 6 de setembro de 2023, no município de Carira.

Segundo informações policiais, antes do crime, o autor entrou em luta corporal com a vítima e, após cessar a briga, saiu de moto. O suspeito voltou ao encontro dela e desferiu facadas na cabeça, boca e nas costas. A tia da vítima, que estava presente no momento da ação criminosa, implorou para que o agressor parasse, momento em que o homem cessou a ação e subiu em sua moto, deixando o local.

A vítima foi levada ao Hospital de Carira para receber os primeiros socorros e, em seguida, encaminhada à cidade de Itabaiana, devido à gravidade das lesões.

Com o cumprimento do mandado nesta terça, o caso foi encaminhado à audiência de custódia junto ao Poder Judiciário. O autor do crime encontra-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informa que quaisquer denúncias sobre crimes em Carira podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.