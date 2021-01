Acidente com duas lanchas mata 4 pessoas em Angra dos Reis

Um grave acidente envolvendo duas lanchas deixou quatro pessoas mortas hoje (16), na Ilha Paquetá, em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro.

Três dos mortos são da mesma família: Maria Cândida Godim Pinheiro, de 57 anos, a filha, Tatiana Godim Pinheiro, de 43 anos, e a filha de Tatiana, Luiza Pinheiro, de 11 anos. A quarta vítima é Vania Maria A. Edde, de 63 anos, amiga da família que estava na mesma embarcação.

O choque entre as duas lanchas foi violento, deixando as embarcações muito avariadas. Quatro pessoas ficaram feridas: José Carlos Godim Pinheiro, de 67 anos, que sofreu ferimentos leves e foi liberado, sem necessidade de ser medicado em hospital. Ele seria parente das vítimas do acidente.

Para o Hospital do Frade, em Angra dos Reis, foram levados Carlos A.Meireles, de 72 anos, Tomaz Machado, de 29, e Luiz Lobão, de 42 anos. Todos foram medicados e liberados em seguida.