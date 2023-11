Um grave acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira nas proximidades da Casa do Doce em Nossa Senhora da Glória.

De acordo com informações, um veículo acabou colidindo com uma motocicleta. Com o impacto o motociclista foi arremessado ao chão.

Uma equipe do SAMU foi acionada e constatou que a vítima é moradora do povoado “Macacas” e teve fratura Exposta de Tibia e fibula.

Ele foi encaminhado para o hospital de Glória onde será melhor avaliado.