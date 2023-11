Três suspeitos de furto de fiação elétrica da iluminação pública de Aracaju foram presos em flagrante após investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP), da Polícia Civil. O prejuízo estimado é de pelo menos R$ 11 milhões. As prisões foram feitas pela Polícia Militar após acionamento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Os presos também irão ser indiciados por associação criminosa. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 7.

De acordo com o delegado Rafael Brito, no mês de maio foi deflagrada uma operação que resultou em um levantamento integrado – entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Fazenda Estadual – onde diversos ferros-velhos foram inspecionados. “Foi dada continuidade à investigação e, no dia 16 de outubro, a Connecta Aracaju prestou boletim de ocorrência sobre furto de fios”, explicou.

Na apuração policial, foi feito um levantamento na própria base de dados da Polícia Civil e foram constatados outros boletins de ocorrência também sobre furto de fiação e com o mesmo modo de atuação criminosa. “Geralmente, as mesmas pessoas, no mesmo horário e com o mesmo modus operandi. A partir daí, fizemos levantamentos junto ao Ciosp e também na região”, acrescentou o delegado.

No mapeamento feito durante a apuração policial, segundo Rafael Brito, apenas entre a BR-235 e a avenida Oswaldo Aranha, na Zona Oeste de Aracaju, foi identificado o furto de mais de 5 km de fiação elétrica. “O que dá um prejuízo de R$ 11 milhões. Por isso, nós começamos a diligenciar de forma bastante efetiva em relações de crime”, complementou o delegado titular da DRCSP.

Já no dia 26 de outubro, ainda no decorrer da investigação, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) identificou que as mesmas pessoas estavam cometendo furto de fiação elétrica, e os suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar. “Agora as investigações dos demais furtos continuam. Os três presos já estavam sendo investigados pela DRCSP por ao menos seis furtos”, informou o delegado.

A Polícia Civil solicita que a população também contribua com o trabalho da segurança pública no combate ao furto de fiação elétrica. “Pedimos que as pessoas nos ajudem, pois esses elementos que compuseram a investigação contou com a ajuda da população. As vítimas efetivas desses crimes não é a empresa concessionária, mas sim a população, por isso é fundamental o auxílio à polícia”, reforçou o delegado.

Para denúncias de crimes contra os serviços públicos, a exemplo da iluminação pública, a população pode repassar informações e denúncias sobre suspeitos dos crimes de furto de fiação elétrica por meio do Disque-Denúncia. O número é o 181, e o sigilo do denunciante é garantido. As informações irão fortalecer as investigações da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP).