Acidentes de trânsito no feriado de Finados deixam 86 mortos no Brasil

Oitenta e seis pessoas perderam suas vidas em acidentes de trânsito registrados em rodovias federais durante o feriado de Finados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados 858 acidentes nas estradas federais que cortam o país, deixando um saldo de 1.064 feridos.

A PRF não comparou os números deste ano com os de 2019, por considerar que a comparação não faria sentido, já que, no ano passado, o dia de Finados caiu em um sábado e, portanto, não houve aumento significativo do número de veículos nas rodovias.

Entre a 0h da sexta-feira (30) e as 24h de ontem (2), os cerca de 10 mil policiais rodoviários federais mobilizados pela Operação Finados 2020 fiscalizaram mais de 133 mil veículos. Mais de 6,2 mil testes do etilômetro, o popular bafômetro, foram realizados para identificar motoristas alcoolizados. O que resultou na autuação de 646 motoristas. Outros 5,5 mil condutores foram flagrados durante ultrapassagens proibidas.

No mesmo período, 492 pessoas foram detidas em flagrante – apenas 83 delas por cometerem crimes de trânsito. Noventa e oito veículos roubados foram recuperados. Foram apreendidas 1,3 tonelada de maconha e 1,6 tonelada de cocaína – o que, segundo a PRF, representa um prejuízo de mais de R$ 200 milhões para narcotraficantes.