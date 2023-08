“Deu a doida” no vereador Luiz Carlos Batista dos Santos, mais conhecido como Doidão. Após “pecar” ao agredir com um soco no nariz o Padre José Américo, da paróquia de São Francisco, em plena feira livre de Macambira, o parlamentar voltou a se envolver em polêmica ao gravar um vídeo e divulgar em redes sociais ameaçando o jornalista Cleiton Bianucci. O caso ocorreu neste fim de semana.

“Vagabundo. Essa semana tenha certeza que nós vamos acertar nossas contas, eu vou te dar o que você quer. Você já mereceu levar uma surra em Macambira e você vai levar, vai levar com o vereador Doidão. Lave sua boca porca e sebosa para falar meu nome”, declarou o vereador Doidão.

O fato aconteceu logo após o jornalista ter dado publicidade a uma fala do líder do prefeito na Tribuna da câmara de vereadores que afirmou “que agora não seria o momento de pagar o piso dos enfermeiros”.

Em nota divulgada a imprensa, o jornalista Cleiton Bianucci repudiou a atitude do vereador e afirmou que “já acionou a assessoria jurídica que o acompanhou na delegacia onde foi registrado um Boletim de Ocorrência”.

Essa não é a primeira vez que o vereador Doidão se envolve em polêmica. Um mês após as eleições para prefeito de 2012, o parlamentar agrediu verbalmente e fisicamente com um soco no nairz o Padre José Américo, da paróquia de São Francisco, em Macambira.

A reportagem procurou o vereador para se pronunciar, mas o mesmo não foi localizado. Também não conseguimos uma declaração do prefeito de Macambira, Carivaldo Souza.

Nos últimos meses vem se amontoando os registros de Boletins de Ocorrência (B.O) contra o vereador – Tatá da Saúde, Pedrinho, Margarete, Amancio são nomes de outras pessoas que já foram vítimas do líder do prefeito.

Esperamos que a Secretaria de Segurança Pública bem como o Ministério Público venha dar uma resposta rápida contra essa tentativa de censura.