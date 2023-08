O primeiro acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã da última segunda-feira.

De acordo com informações, um motociclista acabou colidindo com um caminhão da empresa Natville, a vitima identificada como, JAILTON BORGES ANDRADE de 25 anos, chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos.

Já no final da tarde do mesmo dia, um veículo modelo gol, teria sido alvo de um ataque de abelhas, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e batendo no caminhão.

O impacto foi tão forte, que o veiculo ficou completamente destruído. O motorista do veiculo de passeio acabou falecendo.