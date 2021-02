Aproveite a quarentena para pesquisar destinos para viagens

O período de isolamento social não está sendo fácil. Ficar confinado em casa é um dos maiores pesadelos para quem gosta de sair e conhecer os mais diversos lugares do Brasil e do mundo com passagens aéreas. Apesar de ser considerado algo ruim pelas pessoas, é uma atitude necessária para evitar a transmissão da Covid-19.

A rotina mudou. Funcionários trabalhando em home office, alunos tendo aulas online e a saída de casa é apenas em casos realmente necessários. Sabemos que as questões do trabalho, estudo e pessoais podem ocupar demais a nossa mente, que tal dar uma relaxa pesquisando o futuro destino de viagens de passagens baratas?

Os apaixonados por viagem já sonham com o dia que vão comprar passagens milhas e embarcar na mais nova aventura. Devido a atual situação do país, ainda não se sabe quando esse sonho poderá ser realizado. Mas nunca é cedo demais para começar a pesquisar os lugares que você deseja conhecer, não é?

Utilize esse tempo que você está mais próximo da sua família para pesquisar os destinos. Com tantos locais para conhecer, fica difícil escolher qual será o próximo destino das passagens aéreas. Separamos algumas dicas:

Defina o orçamento

Destinos diferentes, possuem orçamentos diferentes. Para ficar mais fácil de escolher o destino, vale a pena pensar no dinheiro que você está separando para a viagem. Se você está com pouco dinheiro, talvez seja interessante buscar destinos mais próximos.

Também comece a pesquisar o preço de passagem de avião, assim você já consegue ter noção se aquele destino que está pensando cabe no seu orçamento. Vale lembrar que muitas empresas fazem promoção de passagem aérea como 123 milhas, portanto você consegue pagar um valor menor se aproveitar essas ofertas.

Pense nas preferências da família

Não vale a pena comprar passagens promocionais para um destino que não é o perfil da família, não é? Por isso, um dos principais pontos para definir o local da viagem é a preferência da família ou do grupo que vai viajar com você.

Conversem sobre o tipo de lugar que mais querem conhecer. A sua família gosta mais de praias? Natureza? Algo cultural? São questões que devem ser pensadas para escolher o melhor destino da passagem aérea.

Com alguns nomes em mente, pesquise os pontos turísticos do local para ver se as pessoas têm mesmo interesse em conhecê-los.

Determine a duração da viagem

Outro fator importante para decidir o destino é a duração da viagem. Se você tem poucos dias de folga do trabalho, por exemplo, não vale a pena viajar para muito longe. Pense nos dias e em tudo o que deseja fazer no lugar que quer conhecer. O importante é aproveitar o máximo da viagem.

Escolha a época da viagem

Com rotinas cada vez mais agitadas, o único tempo que as famílias têm para viajar é quando os pais conseguem tirar férias juntos e as crianças estão livres ou podem faltar na escola. A época de férias, chamada de alta temporada, costuma ter preços mais altos. Já a baixa temporada possui passagens imperdíveis.

Mas se você só consegue viajar no período de alta temporada, temos dicas para gastar menos. Além de procurar e aproveitar passagens aéreas em promoção relâmpago, a flexibilidade nos dias da semana e horário da viagem também contribuem para o valor mais baixo.0