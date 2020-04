ASSALTO: Idosa acaba de ser assaltada no interior de Supermercado em Glória

Idosa acaba de ser assaltada hoje (09/04) no Nunes Peixoto, imagens mostram no momento em que ele a persegue e disfarça para colocar um lenço preto em cima da sua bolsa levando então Dinheiro, Documentos e Cartões de crédito e Poupança e papel com senha.









O meliante fugiu do supermercado pelos fundos já com outra roupa, nas imagens das câmeras da farmácia mostra bem sua fisionomia.

Qualquer informação de quem seja esse rapaz entrar em contato com o número: 996637489

Ajudem a divulgar as imagens para auxiliar na prisão do meliante.

Confira os vídeos e ajude a identificar

(Imagens do circuito interno de segurança do supermercado)