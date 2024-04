Uma ação conjunta entre o Comando de Policiamento Militar Especializado (CPME), o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) e o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreendeu na noite dessa segunda-feira, 22, um revólver calibre .38 com seis munições no Bairro Lamarão, Zona Norte de Aracaju, após confronto com suspeito de homicídio.

A ação ocorreu por volta das 18h, quando a equipe policial, ao efetuar o policiamento ostensivo na Travessa Santa Lúcia, recebeu informações de populares que, naquela região, estaria acontecendo uma aglomeração de pessoas para consumo e comércio de drogas. O local estaria também sendo frequentado por pessoas que cometeram diversos crimes, como tráfico e homicídios.

Os militares chegaram ao endereço indicado onde uma pessoa informou a localização de três homens que teriam praticado crimes na região. Ao perceber a aproximação policial, dois suspeitos fugiram pelos telhados vizinhos e um terceiro, suspeito de ter cometido homicídio contra um conselheiro tutelar e uma tentativa de homicídio contra uma mulher gestante, sacou a arma de fogo e disparou contra a equipe policial.

Durante confronto, o suspeito foi atingido, sendo socorrido imediatamente pelos militares para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). O homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

No local, os policiais encontraram ainda um tablete de maconha. O caso foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE