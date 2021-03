AVANTE TOURO: Atlético sofre nova derrota e sinal de alerta é ligado

Tourenses do Sertão, mais uma partida horrível do Atlético Gloriense, desta vez no Adolfo Rolemberg, contra a equipe do Maruinense, que vez se tornando seu maior algoz.

Com a estreia do técnico Carlos Alberto Dias, esperava-se que a equipe mudasse o espirito, mas não foi o que se viu dentro de campo. Na verdade se viu um show de passes errados e falta de criação no meio de campo.

Logo aos 10 minutos o goleiro Clésio em uma saída estabanada, cometeu pênalti que foi acertadamente marcado pelo árbitro da partida. Valdir marcou o primeiro.

Já aos 41 minutos Yasly marcou o segundo.

Um primeiro tempo para ser esquecido.

No início do segundo tempo ao invés de melhorar na partida, o Atlético sofreu um apagão, resultando nos gols de:

Mateus Felipe 51’

Valdir 58’

Vinicius Testa 64’

O que já era difícil se tornou praticamente impossível. Aos 68’Kieve, cometeu falta grave e acabou sendo expulso (acertadamente)

INICIO DE REAÇÃO

Com algumas mudanças feitas pelo Técnico Carlos Alberto Dias, o Touro do Sertão começou a reagir e marcou o primeiro gol com Lucas aos 71’ do segundo tempo, nove minutos depois foi a vez de Ramalho marcar, após troca de passes na entrada da área.

Nos acréscimos Lucas marcou mais um e o placar que poderia ter sido pior, terminou com a diferença de dois gols. 5 a 3 Maruinense.

O time precisa evoluir muito para se manter na primeira divisão, objetivo claramente da comissão técnica. E pode evoluir.

Agora o novo treinador terá dez dias para preparar a equipe que voltará a campo no próximo dia 13/04, contra a forte equipe do Confiança.

Cada jogo a partir de agora é um mata-mata.

NOTAS

1 –Goleiro Clezio (Estabanado no pênalti, tomou 5 gols na partida, não teve culpa diretamente, 2,5)

2 – Talles (Cobranças de lateral que oferecem perigo, falhou muito na recomposição, 3,0)

3 – Tiago (Não foi bem, 3,0)

4 – Jefinho (Não foi bem, 3,0)

5 – Alisson (Não foi bem, Nota 3,0)

6 –Kiev (Carrinho criminoso, expulsão correta, Nota 0,0)

7 – Maxuek (deixou de chutar uma bola em direção do gol para dar um passe, logo no primeiro tempo. Poderia ter feito um gol que mudaria a partida, Nota 2,5,)

8 – Ramalho (Lento, mas hoje acertou mais passes e marcou seu primeiro gol no campeonato, Nota 5,0)

9 – Muribeca (Novamente pagado, sem vontade, não passa nem perto daquele jogador que a torcida tanto gosta, Nota 1,0)

10 – Jean (A diretoria diz que ele está com o pé trincado. Será que vale apena mantê-lo na equipe titular? Nota 2,0)

11 – Biro Biro (Nem parecia o Biro Biro da estreia, 4,0)

17 – Lucas (Marcou dois gols, participou de outros lances e para mim foi o melhor da equipe Gloriense, Nota 8,0)

Técnico: Carlos Alberto Dias (Assumiu a equipe dois dias antes da partida, apesar do apagão da equipe no segundo tempo, fez mudanças pontuais que evitaram uma derrota histórica, Sem Nota)