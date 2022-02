Atlético Gloriense se prepara para partida contra o Boca Júnior

A equipe do Atlético Gloriense que, na última segunda-feira, 07, empatou contra a forte equipe do Confiança por 1 a 1 pela quarta rodada do campeonato Sergipano, se prepara para jogara contra o Boca Júnior no Estádio Editon Oliveira da Silva em Nossa Senhora da Glória.

Com um ambiente mais leve, os atletas têm treinado fortemente para vencer a primeira partida dentro de casa. Fato que incomoda bastante os torcedores, mas que vivem a expectativa de que esse tabu seja quebrado nessa próxima partida.

Acompanhando os treinamentos dessa semana, se pôde ver o time mais unido e entendendo a forma com que o professor Fernando Dourado quer que o time se comporte em campo.

O Atlético Gloriense está a quatro pontos do segundo colocado (Sergipe), que enfrenta o Lagarto embalado no próximo sábado dia 26.

Os ingressos estão sendo vendidos na loja Pro Sport em Nossa Senhora da Glória.