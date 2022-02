Atlético Gloriense joga como time grande e por pouco não vence o Confiança

E não é que o Atlético Gloriense pareceu outro time, na noite da última segunda-feira, 07, na Arena Batistão?

Muito mais que pela troca de técnicos e uma semana conturbada, a equipe do Touro do Sertão entrou em campo para finalmente estrear na competição. Sou ousado em dizer que essa foi a melhor partida do time na Série A do Sergipano, falo dos dois anos.

Quando todos falavam em goleada, sacode e etc..

A equipe comandada por Fernando Dourado entrou mais ligada em campo, preenchendo os espaços e sem aquela ligação direta da zaga para o ataque, que deixava o torcedor irritado.

Em um primeiro tempo com mais posse de bola por parte da equipe do Confiança, o Gloriense foi quem mais chegou com perigo ao gol azulino e poderia ter virado para segunda etapa, já com a vantagem.

Com a mesma intensidade que terminou o primeiro, o Atlético chegou ao seu primeiro gol aos 10 minutos em um belo chute de Cristiano de fora da área , acertando a canto esquerdo do goleiro.

Seis minutos depois, foi a vez do Confiança empatar com um gol marcado por Renan Gorne.

Aos 32 minutos, o atacante Lucas arriscou um chute despretensioso e o goleirão da equipe azulina acabou aceitando. Coincidentemente, seis minutos depois, o Confiança acabou arrancando o empate com sabor de derrota na Arena Batistão.

Final

Confiança 2 x 2 Atlético Gloriense.

PS: Esse ano por acompanhar de perto o time, resolvi não dar as notas para os atletas, mas aqui quero destacar algumas peças.

Sandro (Goleiro): Que belo início de campeonato esse garoto vem fazendo. Não teve culpa em nenhum dos gols.

Alisson e Luan (Zagueiros): Nasceram para jogar juntos, arrebentaram.

Fábio Júnior: É o centroavante do time apesar de se dar bem jogando pelo lado do campo, pode estar fora de forma, pesar uma kombi, mas não pode ser reserva nunca.

Lucas: Acho que junto com Sandro foi um dos destaques do jogo.

Cristian Xeren: É craque, chapéu de cartão de visita em sua primeira aparição, joga com objetividade, para mim, tem que ser titular.

Ramalho: Esse fiz questão de deixar por último.Que jogo o “Velhino” fez amigos…Enquanto os novinhos deram câimbra, Ramalho ocupou espaços no meio campo e mesmo amarelado com cinco minutos de jogo, não tirou o pé .Partida digna de aplausos.

Fernando Dourado: Tem tudo para fazer história na capital do sertão.

O Atlético Gloriense volta a campo no próximo domingo contra a equipe do Boca Junior, as 16h, no Estádio de Futebol Editon Oliveira da Silva.

Maycon Fernandes/Jornalista