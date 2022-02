Atlético vence a primeira em casa, quebra tabu e está a um ponto do Sergipe

O Touro do Sertão voltou a campo no último domingo, 13, contra a equipe do Boca Júnior, no Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória e venceu por 1 a 0, com gol de Lucas.

PRIMEIRO TEMPO

Em um primeiro tempo eletrizante com boas chances de marcar aos menos três gols, a equipe do Atlético Gloriense dominou o meio campo, fazendo com que o genérico Boca ficasse acuado e assim errando muito na saída de bola.

Destaque para o camisa 07 (Lucas), que infernizou a zaga durante o primeiro tempo, aliás, ele foi o maior responsável por desestabilizar a equipe do Boca Júnior como arrancadas e dribles desconcertantes.

E foi através dos pés dele, que aos 32 minutos em uma jogada individual marcou o único gol do ATLÉTICO na partida.

O atlético Gloriense poderia ter resolvido a partida ainda no primeiro tempo, porém perdeu várias chances claras. Mas o torcedor ficou bastante satisfeito com o que viu.

O primeiro tempo mostrou que a equipe evoluiu muito na construção de jogadas, com toques rápidos e profundidade. Falta apenas finalizar.

SEGUNDO TEMPO

Bom, o segundo tempo à equipe simplesmente não jogou.

Apenas uma chance clara em uma falta batida no ângulo por Cristiano.

O Atlético Gloriense volta a campo na quinta-feira, contra o Lagarto, às 20h15, no Barretão em Lagarto.

Final

Atlético Gloriense 1 x 0 Boca júnior



Lucas: MELHOR EM CAMPO

Sandro: MAIS UMA VEZ SEGURO, FEZ UMA BELA DEFESA NO FINAL DO SEUNDO TEMPO.

Mateus: MELHOR PARTIDA DELE ESSE ANO.

Maksuel: SEGURO NO MEIO CAMPO

Ramalho: OUTRA BOA PARTIDA

Fabinho: APESAR DO GOL PERDIDO, FEZ UMA ÓTIMA PARTIDA.

Dupla de Zaga: SEGURA E NÃO COMPROMETEU

Hugo: DEFENSIVAMENTE MUITO BEM

Cristiano: PERIGOSO NAS BOLAS PARADAS, ONTEM FOI MAIS UMA VEZ O GRANDE CONSTRUTOR DAS JOGADAS.

Maycon Fernandes/Jornalista