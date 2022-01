Bandidos amarram adolescente com arame e cometem estupro, jovem diz que não houve conjunção carnal

Um crime de sequestro seguido de estupro praticado contra uma adolescente no município de Poço Redondo está sendo investigado pela Polícia Civil. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (27).

O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (26), quando a vítima se deslocava para a residência do namorado. Ela teria sido seguida por um veículo com dois homens desconhecidos, um branco e outro negro, e obrigada a entrar no carro.

A jovem também mencionou que os suspeitos a levaram por uma estrada de terra na zona rural da cidade, onde teve suas roupas tiradas, as mãos amarradas com arames e, em seguida, foi molestada física e psicologicamente. No entanto, não houve conjunção carnal. Após a ação, eles fugiram e abandonaram a garota no local, que pediu socorro a um morador de uma chácara.

A vítima, em estado de choque, foi socorrida e conduzida ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis para prestar o depoimento.

Informações que ajudem a identificar e prender os criminosos podem ser repassadas para o Disque-Denúncia, através do número 181. O sigilo é garantido.

Com informações do A8