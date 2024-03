Nesta quarta-feira, 27, a Delegacia de Poço Redondo divulgou a detenção de um suspeito por tráfico de drogas, no município do Alto Sertão. A ação ocorreu após a Justiça acatar ao pedido da Delegacia de Poço Redondo e converter a prisão em flagrante, realizada pela Polícia Militar em 21 de março, em preventiva.

O homem tem extenso histórico criminal. Segundo informações da Delegacia de Poço Redondo, quando ainda era adolescente, o investigado foi apreendido por atos infracionais de tráfico de drogas, lesão corporal, homicídio, dentre outros.

Já no último dia 21 de março, o suspeito foi detido em flagrante pela Polícia Militar, por conta do delito de tráfico de drogas. Na ocasião, além das drogas, foram encontrados com o homem dinheiro fracionado e um simulacro de arma de fogo, utilizado nas ações delituosas.

Como o suspeito também já era investigado pela Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas e por duas tentativas de homicídio qualificado, motivadas por cobrança de dívidas referentes ao tráfico de entorpecentes, a Delegacia de Poço Redondo representou pela prisão preventiva do suspeito.

Devido ao vasto passado do suspeito com crimes, a Polícia Civil e o Poder Judiciário compreenderam que a prisão do homem se tornava necessária para a manutenção da ordem pública. Assim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva a partir do cumprimento ao mandado.

O homem foi encaminhado à unidade prisional do estado, permanecendo à disposição da Justiça. Informações sobre estes e outros crimes no Alto Sertão podem ser enviadas ao Disque-Denúncia (181), sendo o sigilo do (a) denunciante garantido.

Matéria alterada as 16h55