Sergipe se prepara para entrar em um clima festivo e envolvente com a chegada do Barra Folia 2024, um evento que promete agitar o estado com uma programação sequencial repleta de alegria e energia contagiante. Organizado pela Prefeitura de Barra dos Coqueiros, o carnaval se destaca como um dos momentos mais aguardados pelos sergipanos e visitantes de toda a região.

9 a 13 de Fevereiro: Cinco Dias de Pura Celebração

O Barra Folia 2024 se estenderá por cinco dias, do dia 9 ao dia 13 de fevereiro, transformando as ruas da Barra e da Atalaia Nova em um verdadeiro palco de festa. A sequência de atrações promete proporcionar uma experiência única, unindo cultura, diversão e muita música.

Sexta-feira, 9/02:

20:00h: NONA

22:00h: SEEWAY

00:00h: HEITOR COSTA

Sábado, 10/02:

16:00h: KANALHA

20:00h: BRUNO TOP 7

22:00h: EDSON GOMES

00:00h: BANDA BETE EVANNY

02:00h: CLEVINHO SANTANA

Domingo, 11/02:

16:00h: OH POLÊMICO

19:00h: SAULO HOLLYWOOD

21:00h: JEITO DE SER

23:00h: DAN CHICLETEIRO

01:00h: BANDA REAÇÃO

⁠16:00h: BANDA DE FREVO (Jatobá)

Segunda-feira, 12/02:

16:00h: LA FÚRIA

19:00h: OS 3

21:00h: ARTE MANIA

23:00h: YGOR RANIERE

01:00h: DAN VASCONCELOS

Terça-feira, 13/02:

16:00h: IGOR KANNÁRIO

19:00h: QUINTO ROUND

21:00h: MAYSA REIS

23:00h: VALNEIJÓS

01:00h: BANANA NATIVA

16:00h: BANDA DE FREVO (Jatobá)

Segurança em Primeiro Lugar: Curtição com Tranquilidade

Para garantir que todos possam aproveitar cada momento com tranquilidade, a Prefeitura está implementando um esquema especial de policiamento. A presença da Polícia Militar de Sergipe, dos Bombeiros, da equipe de salva-vidas, da Guarda Municipal da Barra e de agentes de segurança privada assegurará que a festa seja vivenciada em um ambiente seguro e pacífico.

Impacto Positivo na Economia Local: O Carnaval que Impulsiona o Progresso

Além de proporcionar diversão, o Barra Folia 2024 desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico da cidade. O turismo, impulsionado pelo evento, atrai visitantes, contribuindo para o progresso da região e fortalecendo a economia local.

Participe do Barra Folia 2024: Uma Jornada Ininterrupta de Alegria

Com uma programação sequencial que promete cativar a todos, o Barra Folia 2024 é a oportunidade perfeita para viver um carnaval inesquecível em Sergipe. Prepare-se para se envolver na atmosfera festiva e aproveitar cada instante dessa jornada de alegria. Venha fazer parte dessa celebração que promete ficar gravada na memória de todos os participantes. Barra Folia 2024: a sequência perfeita de diversão e folia em Sergipe!