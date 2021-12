Belivaldo Chagas recebe prefeito de São Miguel do Aleixo, Gilton Meneses

O Governador Belivaldo Chagas,, recebeu nesta terça-feira (07), no seu gabinete no Palácio Dos Despachos, o prefeito Gilton Meneses. Estivaram presentes também o ex-deputado federal André Moura e o secretário geral, Douglas Rafannelle.

No encontro o prefeito reforçou os pedidos feitos ao Governo do Estado, principalmente recursos para pavimentação asfáltica para contemplar a sede do município e alguns povoados.

Ao final do encontro, o Prefeito Gilton ressaltou que o apoio do governo estadual está sendo importante para levar muitos benefícios aos Aleixenses. “Nós trabalhamos com uma gestão compartilhada e o Governador tem sido um grande parceiro do município de São Miguel do Aleixo”, destacou o prefeito.

O Governador deixou as portas do seu gabinete abertas para prefeito Gilton Meneses, garantindo assim uma grande parceria firmada entre o Governo do Estado e município de São Miguel do Aleixo.