Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) cumpriram dois mandados de prisão contra um homem de 37 anos, natural de Goiás, investigado por diversos crimes tanto em Goiás, quanto na Paraíba. A ação policial ocorreu nesta terça-feira, 30, em um condomínio localizado no bairro Japãozinho, na Zona Norte de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o primeiro mandado de prisão é de Goiás. Lá, a decisão judicial é referente aos crimes de furto qualificado, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e extorsão. O investigado foi condenado a uma pena de 38 anos.

Já o outro mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Paraíba pelos crimes de falsificação e uso de documento falso. Ele inclusive passou a usar os documentos falsos após condenação em Goiás.

O investigado estava foragido desde agosto de 2021 e estava residindo em Aracaju há cerca de três meses. Ele foi encontrado em uma troca de informações entre unidades de inteligência das polícias de Goiás e de Sergipe.

No apartamento do investigado, foram encontrados documentos falsos emitidos no Tocantins. Também foi apreendida uma motocicleta Yamaha, modelo MT09 Tracer, ano 2023, registrada no nome falso do investigado.

As investigações continuam a fim de apurar as ramificações do investigado no Estado de Sergipe. A Polícia Civil de Tocantins será informada acerca da expedição do RG falso.

O investigado passará por audiência de custódia e será encaminhado para o sistema prisional onde aguardará recambiamento para Goiás.