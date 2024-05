Um homem foi preso em flagrante pelo homicídio da própria mãe em um apartamento localizado em um condomínio na avenida Hermes Fontes, no bairro Luzia, na Zona Sul de Aracaju. A prisão foi feita por militares da Companhia Independente de Operações Especiais (Cioe), nessa terça-feira, 7.

De acordo com as informações policiais, a Cioe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de possível cárcere privado. A vítima estaria sem comunicação desde a manhã da terça-feira.

No local, a equipe de negociação tentou manter contato com as pessoas que possivelmente estivessem no apartamento, porém sem êxito. Diante da situação, foi decidido pela entrada tática no local.

Após a entrada do time tático, o corpo da vítima foi encontrado na cozinha do apartamento, com sinais de que a morte teria ocorrido no período da manhã da terça-feira, 7.

O suspeito do homicídio foi encontrado em outro cômodo do apartamento. Ele foi preso, sendo conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que está investigando o caso.