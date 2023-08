Equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, na Rodovia SE-220, zona rural do município de Aquidabã. A ação policial ocorreu na tarde desse domingo, 30.

De acordo com as informações policiais, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional após ser flagrado com uma pistola calibre 6.35 com oito munições. Ele se encontrava na condição de passageiro em um veículo de passeio.

O flagrante foi realizado durante bloqueio policial que visava prevenir a entrada de armas e drogas na festa da padroeira da cidade de Aquidabã.

Fonte: Ascom PM