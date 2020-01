Bloquinhos de Carnaval precisam de autorização para desfilar em Aracaju

O objetivo da solicitação prévia é que o evento possa ser realizado de forma segura e organizada, evitando impactos negativos como a poluição sonora, ocorrências relacionadas à insegurança e descarte irregular de lixo.

O responsável deve protocolar ofício, com antecedência mínima de 30 dias, na sede da SMTT, com as seguintes informações:

Nome do evento;

Data de realização;

Horários de início e término;

Local;

Vias afetadas;

Estimativa de público;

Nome completo e número de telefone do organizador;

É obrigatório anexar também as xerox do RG, CPF e comprovante de residência.