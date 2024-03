A equipe de plantão do 3º Grupamento de Bombeiros Militares (3º GBM) combateu o incêndio em um caminhão que transportava equipamentos para perfuração de poços artesianos. A ocorrência aconteceu no final da tarde desta terça-feira (05), no povoado Caraíbas, na cidade de Itabaiana.

“Encontramos o veículo tomado de chamas e o proprietário informou que a carga se tratava de um compressor para perfuração de poços e tinha um tanque de óleo junto.

Durante o combate, utilizamos água e líquido gerador de espuma (LGE) e duas viaturas, inicialmente com o auto bomba tanque (ABT), e o resfriamento final foi feito com o auto bomba tanque florestal (ABTF). Não houve registro de vítimas”, explicou o aspirante a oficial Gabriel Davino, que comandou a guarnição.

Fonte: Ascom CBM/SE