Policiais civis das Delegacias de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida prenderam em flagrante um ex-presidiário por crimes no âmbito da violência doméstica contra a mulher. No momento da prisão, o suspeito encontrava-se portando um facão após tentar enforcar a companheira. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 6, no Povoado Cruz das Graças, em Nossa Senhora Aparecida.

O delegado Gregório Bezerra, que comandou a ação policial, destacou que, mesmo sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, o suspeito se sentiu à vontade para agredir a companheira. “E se encontrava em frente à sua residência no momento da chegada da equipe policial”, complementou.

O suspeito agora se encontra preso e será apresentado na audiência de custódia. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181.