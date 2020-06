Brasil se torna país com mais recuperados da covid-19 no mundo

A informação é do painel atualizado em tempo real pela Universidade Johns Hopkins, que monitora dados da doença em todo o mundo.

Nesta quinta-feira (25), às 5h (horário de Brasília), a contagem mostrava o Brasil à frente dos Estados Unidos no ranking de recuperados, com 660.469 pacientes curados, ante 656.161 em território americano.

Imagem: Reprodução

Após Brasil e EUA, a lista das nações com maiores registros de pacientes em alta hospitalar segue com Rússia (374.557) e Índia (271.697).

Ainda de acordo com o painel em tempo real da Johns Hopkins, o mundo soma, no momento, 4.753.804 pessoas recuperadas entre casos confirmados.

Vale ressaltar, no entanto, que existem divergências quanto ao número de recuperados nos Estados Unidos.

O site World Meter, que também atualiza os números do vírus em tempo real com levantamento de diversas fontes, dá um número diferente: 1.040.608 nos EUA e 649.908 no Brasil

Com informações, CNN Brasil