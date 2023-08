Na manhã desta terça-feira (29), dois caminhões tombaram e duas pessoas ficaram feridas, na rodovia estadual que liga Canindé de São Francisco, Alto Sertão Sergipano, a Paulo Afonso na Bahia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), as vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas ao Hospital da cidade baiana. Ainda de acordo com a corporação, o acidente não foi ocasionado por colisão ou impacto.

O rescaldo já foi realizado e o trânsito foi liberado na região segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

Fonte: A 8