Policiais civis da Delegacia de Umbaúba prenderam um homem investigado por crime de homicídio qualificado praticado no último dia 27 de agosto, no povoado Guararema. O crime teria ocorrido em torno da venda de uma arma de fogo. O investigado foi preso em cumprimento a mandado de prisão nessa terça-feira, 29.

Segundo o delegado Geovan Siriaco, a unidade policial foi informada do crime e iniciou as investigações. “O motivo principal do crime, pelo que foi apurado até o momento, seria a compra de uma arma de fogo pelo investigado do homicídio. A vítima teria vendido a arma ao investigado”, iniciou.

Ainda conforme o delegado, o suposto autor do fato recebeu a arma, no entanto o armamento não teria funcionado como ele esperava. “O investigado então optou por receber o valor de R$ 3,5 mil que teria sido pago pela arma. Mas, conforme o apurado, a vítima resistiu em pagar”, revelou.

Diante da recusa em devolver o valor pago pela arma, o investigado foi à casa da vítima e praticou o crime. “Com base na apuração até então realizada pela Delegacia de Umbaúba, foram utilizadas arma de fogo e duas facas. As investigações foram iniciadas no mesmo dia do ocorrido e já na segunda pedimos a prisão cautelar”, acrescentou Geovan Siriaco.

No dia 29, também segundo o delegado, foi feita a prisão do investigado. “Com ele, foi encontrado um facão utilizado no crime. O investigado encontra-se à disposição do Poder Judiciário. Já a Polícia Civil vai concluir o inquérito policial com todas as circunstâncias do crime e encaminhar ao Poder Judiciário”, pontuou o delegado.