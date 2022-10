Carnaforró 2022: Confira Programação para os dias 22 e 23 de Outubro

De volta para mais uma edição, a festa mais esperada do sertão sergipano tem data marcada para os dias 22 e 23 de outubro deste ano. Confira abaixo a programação:

Sábado, 22

No sábado, dia 22, as atrações da maior festa de rua do interior sergipano serão: Danilo Aragão, Eric Land, Felipe Amorim e Mano Walter.

Domingo, 23

No domingo, dia 23, as atrações da maior festa de rua do interior sergipano serão: Cintura Fina, Lorrana Medrade, Mastruz com Leite e Xand Aviões.

Já nos blocos, a animação fica por conta das bandas:

– Bloco As Glorianas: Banda valneijos

– Arrastão: Igor Kanário

O Carnaforró já é tradição no município de Nossa Senhora da Glória, a expectativa é que haja recorde de público em relação às edições anteriores.