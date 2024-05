Nesta quinta-feira, 9, a Delegacia Regional de Itabaiana, em ação conjunta com o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), localizou um envolvido em diversos crimes de roubo praticados na cidade serrana e nos municípios circunvizinhos. A ação ocorreu em Itabaiana.

De acordo com os levantamentos policiais, o investigado praticou, nos últimos dias, três roubos de motocicletas e celulares, quando então as apurações foram iniciadas. O investigado foi identificado e reconhecido pelas vítimas.

Durante esta semana, a Polícia Civil observou a prática de novos roubos de motos, que haviam parado em decorrência das últimas ações policiais. O último roubo aconteceu na madrugada desta quinta-feira. Uma motocicleta CG 150, cor vermelha, foi levada em uma investida criminosa.

Diante das novas informações, do reconhecimento da vítima e da situação flagrancial, com a confirmação de que o suspeito estava na posse de arma de fogo, as equipes foram até a residência do investigado, porém o suspeito reagiu, entrando em confronto armado, sendo atingido e indo a óbito.

No local, foram encontrados um revólver calibre 32, arma utilizada para realizar os roubos, munições, casacos utilizados nas suas ações, chaves e peças das motos roubadas e um dos celulares que foi subtraído da vítima.

O investigado que entrou em confronto era o proprietário do armamento usado nos delitos e também responsável por apontar a arma para as vítimas durante os roubos.

Esse mesmo investigado, há aproximadamente um mês, estava envolvido em outros roubos na companhia de mais dois homens – um deles preso preventivamente e o outro que também morreu em confronto policial.

Depois dessas ações, foi constatado que o investigado se escondeu no município de Tobias Barreto, retornando neste final de semana para Itabaiana, onde praticou os roubos com um novo parceiro, o qual também já responde judicialmente pela prática de crimes.

O investigado que entrou em confronto, nesta quinta-feira, com as equipes polícias já era supeito da prática de roubos, receptações e porte ilegal de arma de fogo.