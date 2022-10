OuroRecords anuncia sua primeira colaboração

A OuroRecords é uma empresa gravadora de música, com ênfase no gênero musical trap. A gravadora é de Fortaleza – CE e foi fundada formalmente há dois anos pelos irmãos George Lima e Jordan Gonçalves. George Lima responde pelo nome artístico de “Chase” e é, até então, o único artista que a empresa agencia.

“O projeto em colaboração com o Dfideliz vai permitir que a empresa ganhe mais fãs do nicho trap no Brasil, sendo que o Dfideliz só em seu último lançamento em seu canal do YouTube acumula mais de 11 milhões de visualizações”, afirma Jordan Goncalves cofundador e agente artístico.

Em 2022, a OuroRecords alcançou 1.441.000 visualizações em seu canal do YouTube, 24.200 seguidores no Instagram, e seu artista Chase mais de 150.000 ouvintes mensais no Spotify, e mais de 34.000 mil seguidores no Instagram, fora vídeos em seu perfil nesta rede social que acumulam mais de 1.351.000 visualizações.

O gênero musical que a empresa atua é o trap, que por sua vez é um subgênero do rap/hip-hop que surgiu nos anos 2000 nos Estados Unidos. Esses gêneros musicais possuem diversas semelhanças, estando elas perceptíveis em suas letras que geralmente são compostas com rima que retratam vitória, violência, tráfico de drogas, desigualdades sociais, sexo, entre outros temas relacionados. Em sua produção, são utilizados elementos como, onomatopeias, beats (batidas) bem elaboradas e marcantes, melodias algumas vezes com presença de auto-tune e fortes graves.

O coordenador de comunicação e marketing da OuroRecords, Frederico Loria, afirma que o projeto muda o patamar da empresa no mercado da música. “Ter dado certo a colaboração com o Dfideliz muda o patamar da empresa, ele é um nome muito consolidado na cena do trap no Brasil e foi um dos pioneiros deste gênero aqui”.