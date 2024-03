Este jornalista teve acesso ao termo circunstanciado de ocorrência, onde mostra que o suposto autor das agressões que vitimaram Carol Gomes a agrediu no dia 24 de outubro de 2022 na praça de alimentação do Shopping Jardins. De acordo com informações, por volta das 21:30, Carol estava lanchando com o então namorado, quando iniciou-se uma discussão. Nesse momento, o suposto autor a puxou pelo braço e em seguida a puxou pelos cabelos, e a polícia chegou ao local levando os dois para prestar esclarecimentos.

O que chama a atenção nesse fato é que, em depoimento, a vítima informou que ele tinha terminado o relacionamento e que o mesmo não estava aceitando o término. No mesmo depoimento, Carol também falou que ele ia até o seu local de trabalho e chegou a dizer para ela que ‘Se ela não fosse ficar com ele, não ficaria com mais ninguém’.

No mesmo depoimento, Carol informou que ele sempre foi agressivo e que já tinha batido nela diversas vezes, e que o hematoma apresentado em seu olho no dia da ocorrência foi de um soco que ele havia dado alguns dias atrás.

PS: Já temos o nome e a foto do principal suspeito, estamos aguardando o posicionamento da SSP sobre o caso para poder divulgar.”