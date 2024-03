Na tarde desta terça-feira, 26, equipes da Delegacia Regional de Itabaiana realizaram diligências que resultaram na localização do adolescente, conhecido como John John, investigado em atos infracionais de roubo, tentativa de latrocínio, furtos, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Durante a operação policial, o menor entrou em confronto com as equipes policiais e, ao ser atingido, foi socorrido, porém acabou não resistindo aos ferimentos. Uma arma de fogo, que foi utilizada em um dos atos, foi apreendida em sua posse.

As investigações revelaram que várias vítimas de roubo reconheceram o adolescente e confirmaram que ele estava portando a arma de fogo durante as práticas. O menor já estava internado anteriormente devido outros atos infracionais semelhantes a crimes patrimoniais. No entanto, ele havia sido recentemente liberado e, desde então, segundo relatos da comunidade local, vinha aterrorizando a região.

Na semana passada, ele foi contido por populares por estar envolvido em ato infracional de furto, mas foi posteriormente liberado, continuando a cometer os casos.

A Polícia Civil solicita que a população forneça informações e denúncias sobre outros crimes por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.