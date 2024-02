Em continuidade às buscas por drogas escondidas no povoado Bom Jesus, em Laranjeiras, a Polícia Militar chegou à marca de 70kg de maconha apreendidos apenas no povoado Bom Jesus, em Laranjeiras, entre a noite da sexta-feira, 15, e esta sexta-feira, 16. Inicialmente, foram apreendidos 50,5kg pelo Batalhão de Radiopatrulha (BPRp). Já nesta sexta-feira, a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães) voltou ao local e encontrou mais cerca de 20kg de maconha enterrados na região.

A ocorrência teve início na noite dessa quinta-feira, quando a equipe do BPRp foi comunicada de que próximo ao mangue do povoado Bom Jesus estaria acontecendo uma entrega de entorpecentes. A droga estaria sendo transportada em uma canoa e seria entregue em Laranjeiras.

A equipe foi ao local ainda durante a noite e, assim que chegou próximo do rio, os policiais identificaram suspeitos retirando embalagens de drogas de dentro de uma canoa. Ao perceber a presença policial, eles voltaram à canoa e abandonaram o material.

Ainda na fuga, os suspeitos fizeram disparos de arma de fogo. Os suspeitos conseguiram fugir pela vegetação, mas deixaram 50,5kg de maconha, que foram apreendidos pela equipe policial. Porém, a apuração sobre as drogas continuou, e a CipCães voltou ao local na manhã desta sexta-feira, 16.

As buscas tiveram seguimento com os cães e militares da CipCães, que encontraram mais cerca de 20kg da droga enterrados na região. Ao todo, somadas as duas ações policiais – na noite da quinta-feira e na manhã desta sexta-feira – a Polícia Militar chegou à marca de 70kg de drogas apreendidas apenas na região do povoado Bom Jesus, em Laranjeiras, em menos de 24 horas.