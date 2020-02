Cidadania oficializa pré-candidatura de Samuel Carvalho a prefeito de Socorro

Na noite do último sábado, 01 de fevereiro de 2020, o Deputado Estadual pelo Cidadania, Dr. Samuel Carvalho teve sua pré-candidatura a prefeito de Nossa Senhora do Socorro oficializada pelo partido.

Na presença de grandes lideranças do Cidadania, como a recém-chegada Danielle Garcia (pré-candidata a prefeita de Aracaju), Dr. Emerson, Senador Alessandro Vieira e os colegas de bancada na Assembléia Legislativa de Sergipe (ALESE), Deputada Kitty Lima e Georgeo Passos, além de lideranças de diversas localidades do município, o pré-candidato destacou a onda de mudança que vem atingindo a política em todo o Brasil.

Samuel conta com o forte apoio do Senador Alessandro Vieira, que após sua vitória no último pleito não deixa dúvidas de sua força nos quatro cantos do estado. O pré-candidato já vem despontando como a pedra no sapato do atual gestor municipal, Padre Inaldo, que vem amargando críticas de todos os lados.

Samuel Carvalho tem 35 anos é advogado e servidor público concursado. O mesmo despontou na política como uma revelação em 2016 quando obteve mais de 12 mil votos quando candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, dois anos depois foi eleito Deputado Estadual com mais de 14 mil votos.