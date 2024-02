Exploração Ilegal de Areia na entrada nas proximidades do Parque Nacional da Serra de Itabaiana e poluição decorrentes da queima da Palha da Cana -de- Açúcar marcam o carnaval Sergipano.

Festa nos quatro cantos do Estado, mas o governo mantém o descanso com a política Ambiental é a marca do carnaval Sergipano. Não é de agora que os problemas Ambientais geram consequências negativas para a Sociedade Sergipana e os eventos negativos não param de ocorrer.

Imagens dão conta resíduos da queima da palha da cana -de- açúcar tomando residências na região do vale do Continguiba, causando transtornos à população.

Além disso, nas proximidades do Parque Nacional da Serra de Itabaiana, um violação maior ainda dos recursos naturais: Exploração ilegal de Areia a céu aberto, sem nenhum tipo de combate.

É nítido que Sergipe é paraíso degradadores do Meio Ambiente e com a convivência do Poder Público!

Via Professor Rafael Almeida