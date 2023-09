Foi um final de tarde de encanto e celebração quando Emelly e o cantor Iguinho, conhecido por fazer parte da dupla musical Iguinho e Lulinha, uniram suas vidas em matrimônio. O casal, que compartilha uma jornada de amor de três anos e meio, selou seu compromisso nesta terça-feira (19) em uma cerimônia realizada no Karrancas Restaurante, em Canindé de São Francisco, em Sergipe, cidade natal do cantor e onde há um mês ele gravou seu audiovisual ao lado do irmão. O evento contou com a assessoria e cerimonial de Aninha Souza, garantindo que todos os detalhes fossem perfeitamente executados.

Com cerca de 300 convidados, o casamento reuniu amigos, familiares e várias personalidades do mundo da música, incluindo os cantores Tarcísio do Acordeon e sua esposa Pollyana, Vitor Fernandes e sua esposa Maíra, Edson Lima e sua esposa, Delmiro Barros e família, além de Pablo e sua esposa Adrielle, todos compartilhando a felicidade do casal neste momento especial.

A cerimônia, realizada sob um final de tarde ensolarado, ganhou a noite com um céu estrelado e foi marcada por momentos emocionantes e votos sinceros de amor eterno. Os noivos brilharam com roupas deslumbrantes, com Emelly usando um vestido assinado por Dy Vianna e Iguinho vestindo uma criação de Alto Estilo Noivas.

Já a decoração impecável, que transformou o local em um cenário mágico, ficou a cargo de Vera Buffet, enquanto a equipe de Lori Sobral trouxe a beleza e a elegância ao ambiente com sua decoração única. A festa de casamento foi animada com apresentações incríveis de Thiaguinho Carvalho, Fabinho Testado, Arreio de Ouro, Marcynho Sensação e DJ Kelisson Mercês, garantindo que os convidados dançassem a noite toda em comemoração à união dos cônjuges.

Emelly e Iguinho compartilharam a alegria de seu casamento nas redes sociais, agradecendo a todos os que fizeram parte deste dia memorável. O casal agora se prepara para embarcar em sua jornada juntos, ansiosos por enfrentar todos os desafios e alegrias que o futuro reserva.

Créditos: @studioweddingbr | Fotos em alta: https://we.tl/t-QT2JViVPSZ

Informações/Assessoria