Nesta quarta-feira, 20, uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal de Propriá cumpriu mandados judiciais de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais vendedores de celulares no Mercado Municipal de Propriá, no município propriaense.

A ação policial envolveu a Delegacia Regional de Propriá, o 2° Batalhão de Polícia Militar e a Guarda Municipal de Propriá. Durante o trabalho integrado, os agentes apreenderam 145 celulares e 18 tablets sem nota fiscal e de origem não identificada.

Após vítimas prestarem boletins de ocorrência, informando sobre furtos de celulares, o delegado Marcos Carvalho instaurou inquéritos policiais e constatou que envolvidos estariam receptando celulares no Mercado Municipal de Propriá.

Até o momento, a Polícia Civil indiciou quatro homens e uma mulher, sendo três envolvidos por receptação e dois por furto de celulares.

A ação integrada, realizada pelos órgãos de segurança, destinou-se ao combate de roubos, furtos e receptação de celulares na região do Baixo São Francisco. Informações sobre delitos similares no local podem ser enviadas pelo Disque-Denúncia (181)