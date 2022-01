Combate às doenças entéricas na bovinocultura exige manejo nutricional desde o pré-parto

Perda de produtividade e consequente queda de desempenho, decorrentes de doenças entéricas, geram prejuízos e dor de cabeça aos produtores de leite e pecuaristas de corte. Para enfrentar este desafio, a zootecnista Anna Caroline Guedes, da Auster Nutrição Animal, recomenda atenção ao manejo nutricional. “Fornecer dieta com todos os nutrientes essenciais é fundamental para a boa resistência dos animais frente às doenças entéricas. Além disso, garante melhor imunidade e rápida recuperação”, explica.

A ocorrência de doenças entéricas é comum, mas alguns animais são mais suscetíveis do que outros. “Em fase inicial, bezerras podem apresentar diarreia. Essa enfermidade é considerada multifatorial, resultante da interação entre animal, nutrição, ambiente e agentes infecciosos. Animais em estágio final de gestação e lactação podem apresentar acidose láctica ou acidose ruminal ocasionada por desequilíbrio de ácidos graxos presentes no rúmen devido ao excesso de fermentação de carboidratos não estruturais na dieta”, assinala a especialista da Auster.

Para administrar de maneira precisa este desafio sanitário, a zootecnista lista os principais pontos de atenção: o correto manejo nutricional desde o pré-parto e um programa permanente de sanitização do rebanho. “Nutrição e saúde estão intimamente relacionadas ao desempenho e à produtividade do rebanho. Bem nutridos e saudáveis, os animais respondem melhor a eficiência e conversão alimentar, o que proporciona redução dos custos com medicamentos de forma preventiva e curativa, enfatiza Anna Caroline Guedes.

Com o objetivo de dar condições aos animais de se defender das doenças entéricas, a Auster Nutrição Animal oferece Drench Up, suplemento que age no organismo dos animais, principalmente nos mais debilitados e/ou que passaram por condições de estresse e desafios, restabelecendo suas funções fisiológicas vitais e reativando a atividade ruminal. “Além de ser um suplemento energético, mineral e eletrolítico, Drench Up auxilia no combate de doenças entéricas devido aos benefícios proporcionados, como hidratação intracelular e extracelular, redução da acidose e aumento de ingestão de alimentos e água”, completa a técnica da Auster.