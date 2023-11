Na manhã desta quinta-feira, 16, policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência Policial (Dipol), cumpriram o mandado de prisão definitiva contra um homem de 30 anos, no município de Propriá. A condenação é decorrente de crimes de associação criminosa, tráfico de drogas, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, praticados em 2014, quando o acusado atacou duas agências bancárias em Aquidabã, junto a outros criminosos.

Informações policiais afirmaram que, à época dos fatos, o Cope procedeu com as investigações da ação criminosa, resultando na prisão de dez envolvidos no crime.

Na apuração policial, ficou comprovado que a organização criminosa utilizou o dinheiro obtido com o roubo majorado para compra de entorpecentes. Durante a época das prisões, o Cope apreendeu centenas de quilos de drogas.

Alguns dos envolvidos no crime foram postos em liberdade durante o curso do processo, a exemplo do investigado preso nesta quinta-feira, porém, com o trânsito em julgado da sentença judicial, eles tiveram mandado de prisão definitiva decretado pela Justiça.