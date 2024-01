Atualizada às 8h12 – Cinco investigados por associação criminosa e por dois roubos contra lojas de uma operadora de telefonia em Aracaju foram presos após investigações conduzidas pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência Policial (Dipol). Os crimes na capital sergipana aconteceram nos dias 17 e 18 de janeiro. Eles foram presos no Ceará, após um roubo em uma loja na cidade de Caicó (RN). As prisões ocorreram na sexta-feira, 26, e foram divulgadas nesta segunda-feira, 29.

De acordo com as informações policiais, os integrantes do grupo são oriundos do Ceará. Após os roubos na capital sergipana, o Cope iniciou as investigações e, em menos de uma semana, os criminosos foram identificados e tiveram as prisões preventivas decretadas pelo Poder Judiciário. Dois dos cinco presos já têm passagens pelo sistema prisional por outros crimes.

Os investigados foram localizados após cometerem outro roubo na manhã da sexta-feira, 26, na cidade de Caicó (RN). Quando transitavam de volta para o Ceará, os veículos onde os autores dos crimes estavam foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com o grupo, foi apreendida uma arma de fogo – que foi utilizada nos crimes praticados em Aracaju -, além de 14 celulares que tinham acabado de ser roubados.

Além do cumprimento dos mandados de prisão já existentes contra os investigados, também foram lavrados os autos de prisão em flagrante. Os presos ficarão à disposição do Poder Judiciário. As investigações ainda continuam em andamento para identificar e prender os demais integrantes da associação criminosa.